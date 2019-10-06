Traffico Roma del 06-10-2019 ore 14:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
DISAGI PER UN INCIDENTE SU LARGO PRENESTE AL BIVIO CON VIA PRENESTINA.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI
VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST
DELLA CAPITALE
A SAN PAOLO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO SEVERO, IN DIREZIONE RACCORDO
ANULARE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
TRA LE VIA DEL CENTRO (NELL’AREA PIAZZA DEL POPOLO-VIA DEL CORSO E PIAZZA
DI SPAGNA) E VILLA BORGHESE, PER CONSENTIRE LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA”,
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE IN CENTRO DALLE 15 ALLE 19,30 AVRÀ LUOGO UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE.
ULTIMA GIORNATA, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:
LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, POTENZIATI I COLLEGAMENTI DELLA
LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI.
ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. MODICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL
POSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma