Traffico Roma del 06-10-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA

GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA

CAPITALE.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI

VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ROMA-CAGLIARI: MODICHE ALLA

VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL

POSTO.

IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA FINO ALLE 19:30 CIRCA.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ULTIMA GIORNATA DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:

LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. POTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-

FIUMICINO AEROPORTO, CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI.

CHIUSA PER LAVORI LA METRO B PER L’INTERA GIORNATA, NELLA TRATTA CASTRO

PRETORIO – LAURENTINA, NELLE DUE DIREZIONI;

IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO METRO

REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

