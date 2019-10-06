Traffico Roma del 06-10-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA
CAPITALE.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI
VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ROMA-CAGLIARI: MODICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL
POSTO.
IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA FINO ALLE 19:30 CIRCA.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ULTIMA GIORNATA DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:
LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. POTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO, CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI.
CHIUSA PER LAVORI LA METRO B PER L’INTERA GIORNATA, NELLA TRATTA CASTRO
PRETORIO – LAURENTINA, NELLE DUE DIREZIONI;
IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO METRO
REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma