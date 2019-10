Traffico Roma del 06-10-2019 ore 16:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

CODE PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA

TERAMO ALL’USCITA PER VIA TIBURTINA, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ROMA-CAGLIARI: MODICHE ALLA

VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL

POSTO.

IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA FINO ALLE 19:30 CIRCA.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ULTIMA GIORNATA DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:

LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. POTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-

FIUMICINO AEROPORTO, CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI.

CHIUSA PER LAVORI LA METRO B PER L’INTERA GIORNATA, NELLA TRATTA CASTRO

PRETORIO – LAURENTINA, NELLE DUE DIREZIONI;

IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO METRO

REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma