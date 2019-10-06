Traffico Roma del 06-10-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
INCIDENTE NEL TRATTO LAURENTINA – APPIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DA VIA FLAMINIA A VIA SALARIA.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CODE LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA FINO ALLE 19:30 CIRCA.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ULTIMA GIORNATA DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:
LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. POTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO, CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma