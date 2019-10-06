Traffico Roma del 06-10-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALL’USCITA PER LA VIA CASSIA; CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E
RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA
FABBRONI VERSO IL CENTRO E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN USCITA
DALLA CITTà.
CODE VERSO IL CENTRO SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA; PROSEGUENDO
VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
CODE VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA
A VIALE PALMIRO TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, A
COMPLICARE LA SITUAZIONE IN QUEST’ULTIMO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA BENIAMINO FIAMMA AL RACCORDO
ANULARE IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN
ENTRATA IN CITTA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma