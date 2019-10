Traffico Roma del 06-10-2019 ore 19:30

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA

NORD ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE PER TRAFFIOCO SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA; PROSEGUENDO VERSO SAN GIOVANNI CODE DA

VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO

ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST.

CODE IN ENTRATA IN CITTÀ, SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO

ANULARE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA

IN DIREZIONE ROMA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

