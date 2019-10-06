Traffico Roma del 06-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE PER TRAFFIOCO SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA; PROSEGUENDO VERSO SAN GIOVANNI CODE DA
VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO
ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST.
CODE IN ENTRATA IN CITTÀ, SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO
ANULARE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma