Traffico Roma del 06-11-2019 ore 07:30

INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN ENTRATA A ROMA

A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI

DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA

A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA

TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL

LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ANUALRE ALLA

TANGENZIALE EST

FILE SULLA SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ALTEZZA

SALARIA

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI CON CODE A

TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTIO VERSO ROMA DA CASTEL ROMANO A CASTEL

DI DECIMA, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma