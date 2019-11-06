Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08:00
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C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA A ROMA
FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E
SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO ANUALRE ALLA
TANGENZIALE EST
FILE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA NOMENTANA ALLA
SALARIA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DALLA TRIONFALE ALL’AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA.
VERSO ROMA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA
E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA
SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER UN INCENDIO E A ROMA TERMINI PER
PROBLEMI TECNICI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
AUTORE: SONIA CERQUETANI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma