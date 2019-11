Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA

TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E

ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE .

FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA

SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E

VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E

SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA..

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO ANUALRE ALLA

TANGENZIALE EST

FILE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA NOMENTANA ALLA

SALARIA E VERSO SAN GIOVANNI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E TRA VIALE

DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIALE DEGLI EROI E LA

CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA

PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA

SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER UN INCENDIO

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma