Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA
TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E
ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE .
FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E
SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA..
MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO ANUALRE ALLA
TANGENZIALE EST
FILE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA NOMENTANA ALLA
SALARIA E VERSO SAN GIOVANNI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E TRA VIALE
DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIALE DEGLI EROI E LA
CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA
SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER UN INCENDIO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma