Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09:30
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SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA ALL’AURELIA, TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA
CASILINA E APPIA.
FILE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA
SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA VIA DI
BRAVA A VIA LOMBARDI.
SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO
ANUALRE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI
TOR CERVARA AL RACCORDO.
FILE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA TIRBURTINA ALLA
SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E TRA
VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E LA
CRISTOFORO COLOMBO, QUI ANCHE PER INCIDENTE, E SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA
IN CITTA’ PER INCIDENTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DEL TRULLO
ALTEZZA VIA PITIGLIANO E IN PIAZZA DI SANT’EMERENZIANA
UN ULTIMA NOTIZIA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI
ROMA SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER UN INCENDIO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma