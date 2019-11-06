Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10:00
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SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO ROMA CENTRO
DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA
CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E
TIBURTINA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
FILE VERSO ROMA SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA VIA DI
BRAVA A VIA LOMBARDI
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E LA
CRISTOFORO COLOMBO, QUI ANCHE PER INCIDENTE, E SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA
CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA
IN CITTA’ PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA PASCUCCI ALTEZZA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI
UN ULTIMA NOTIZIA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI
ROMA SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma