Traffico Roma del 06-11-2019 ore 11:30

SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA

SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA

E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA

SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI

PER QUANTO RIGURDA IL TRAFFICO SU STRADA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,

RALLENTAMENTI E CODE VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST

CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LO SVINCOLO A24

E TIBURTINA

RALLENTAMENTI VERSO ROMA SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI

DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA,

SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA VIA DI

BRAVA A VIA LOMBARDI

REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LE DUE

CARREGGIATE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma