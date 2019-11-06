Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12:30
Più informazioni su
SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA
SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA
E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA
SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI
PER QUANTO RIGURDA IL TRAFFICO SU STRADA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,
RALLENTAMENTI E CODE VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST
CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LO SVINCOLO A24
E TIBURTINA
RALLENTAMENTI VERSO ROMA SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA VIA DI
BRAVA A VIA LOMBARDI
REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LE DUE
CARREGGIATE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma