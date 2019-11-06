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Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12:30

di - 06 Novembre 2019 - 12:30

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SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA
SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA  
E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO,  NEL NODO FERROVIARIO DI ROMA
SERVIZIO RALLENTATO A ROMA TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI 
PER QUANTO RIGURDA IL TRAFFICO SU STRADA SUL  TRATTO URBANO DELL’A24,
RALLENTAMENTI E CODE VERSO ROMA CENTRO DA  PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST 
CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA   LO SVINCOLO A24
E TIBURTINA  
RALLENTAMENTI  VERSO ROMA SULLA FLAMINIA, DAL  RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA  ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, 
SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA VIA DI
BRAVA A VIA LOMBARDI 
REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO  SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LE DUE
CARREGGIATE 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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