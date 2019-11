Traffico Roma del 06-11-2019 ore 13:30

SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO

SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA

PORTONACCIO ALLA TANG,.EST.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

RM-TE. .

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI

VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE

FLAMINIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B PER UN GUASTO

CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE

STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma