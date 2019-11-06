Traffico Roma del 06-11-2019 ore 13:30
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SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO
SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA
PORTONACCIO ALLA TANG,.EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
RM-TE. .
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI
VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
FLAMINIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B PER UN GUASTO
CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE
STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma