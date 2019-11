Traffico Roma del 06-11-2019 ore 15:30

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI

SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI ROMA E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA

COLOMBA VERSO MONTEROTONDO..

INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES

COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA

ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI

VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE

FLAMINIO.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma