Traffico Roma del 06-11-2019 ore 16:30
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SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI
SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI ROMA E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA
COLOMBA VERSO MONTEROTONDO..
INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES
COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA
ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI
VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
FLAMINIO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma