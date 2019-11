Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18:00

SU VIA FAMINIA NUOVA PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO

CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL

VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA.



SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE.

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI

VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE

FLAMINIO.

TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE

CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO

RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS

E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA.



SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA

ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma