Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18:00
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SU VIA FAMINIA NUOVA PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO
CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI
VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
FLAMINIO.
TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE
CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO
RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS
E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA.
SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA
ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma