Traffico Roma del 06-11-2019 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE
CODE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO
STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA
BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA.
CODE SU VIA SALARIA TRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE NELLE
DUE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI
VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
FLAMINIO.
SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA
ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma