Traffico Roma del 06-11-2019 ore 20:00
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE PER INCIDENTE DALLA TANGENZIALE A
TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS
E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI
VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
FLAMINIO.
LAVORI ANCHE SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI TOR PAGNOTTA
E VIA ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.
PROBLEMI SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, PER ACCERTAMENTI TECNICI LA
STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL SOTTOVIA DI VIA C.COLOMBO NELLE DUE
DIREZIONI, QUINDI SIA VERSO VIA LAURENTINA E SIA VERSO VIA DI DECIMA,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma