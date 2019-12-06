Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07:30
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INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA
SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA
BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE
SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO .
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E LUNGO
LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO , TUTTO
VERSO ROMA.
IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI
VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER
UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN
NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma