Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00
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INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA
SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA
BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE
SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO .
SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA
TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO.
PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA PINDARO E VIA DI
MALAFEDE
INCOLONNAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA.
IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI
VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER
UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma