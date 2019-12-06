Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA PONTINA.
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL
CENTRO CITTA’
SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN
DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL
RACCORDO A TOR DI QUINTO .
SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A
LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI DEI
FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA
TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO.
PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE.
IN CENTRO E’ INIZIATA ALLE 09.00 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA
DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER
UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma