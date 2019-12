Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09:30

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA PONTINA.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL

CENTRO CITTA’

SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN

DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL

RACCORDO A TOR DI QUINTO .

SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST.

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A

LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI DEI

FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA

TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO.

PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE.

IN CENTRO E’ INIZIATA ALLE 09.00 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA

DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER

UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI

ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma