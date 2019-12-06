Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10:00
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
SILLA,
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO
E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA
TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A
LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI DEI
FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA
TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO.
IN CENTRO E’ INIZIATA ALLE 09.00 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA
DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER
UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA DI MONTE VERDE, TRA VIALE DEI
COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma