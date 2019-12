Traffico Roma del 06-12-2019 ore 12:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA

TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A

LARGO AGOSTINO GEMELLI .

IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE

DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI

NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00.

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER

UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA ROMA TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI

ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE.

PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA DI MONTE VERDE, TRA VIALE DEI

COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LAVORI AL GASDOTTO CHIUSA VIA DEGLI ANGELI TRA VIA DI TOR PIGNATTARA E

VIA DEI SAVORGNAN.

ALL’EUR PRESSO IL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA ,PROSEGUE SINO ALL’8 DICEMBRE

LA FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA , PIU LIBRI- PIU’ LIBERI.

CON IL TRASPORTO PUBBLICO L’EVENTO SI PUO’ RAGGIUNGERE CON LA METRO B,

FERMATA EUR FERMI E DIVERSE LINEE BUS.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma