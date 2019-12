Traffico Roma del 06-12-2019 ore 13:30

RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA

ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA

TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’

RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO

PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI .

SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE

SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA VIA

TIBURTINA TRA VIA COLLATINA E VIALE SACCO E VANZETTI.

MANIFESTAZIONE NEL TARDO POMERIGGIO A SAN BASILIO, LA PARTENZA ALLE ORE

18.00 DA VIA GIROLAMO MECHELLI. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ALLE ORE

20.30 IN VIA FIUMINATA. POSSIBILI CHIUSURE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI

QUESTA SERA VERRA’ CHIUSA NUOVAMENTE AL TRAFFICO VIA DEL CORSO, PER

COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE . PERTANTO DALLA

MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5.30 DEL MATTINO ALCUNE LINEE BUS VERRANNO

DEVIATE.

PER CHI VIAGGIA IN TRENO SERVIZIO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA

FIUMICINO PER UN GUASTO A ROMA OSTIENSE

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma