Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA
ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA
TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’
RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO
PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI .
SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE
SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA VIA
TIBURTINA TRA VIA COLLATINA E VIALE SACCO E VANZETTI.
MANIFESTAZIONE NEL TARDO POMERIGGIO A SAN BASILIO, LA PARTENZA ALLE ORE
18.00 DA VIA GIROLAMO MECHELLI. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ALLE ORE
20.30 IN VIA FIUMINATA. POSSIBILI CHIUSURE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI
QUESTA SERA VERRA’ CHIUSA NUOVAMENTE AL TRAFFICO VIA DEL CORSO, PER
COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE . PERTANTO DALLA
MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5.30 DEL MATTINO ALCUNE LINEE BUS VERRANNO
DEVIATE.
PER CHI VIAGGIA IN TRENO SERVIZIO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA
FIUMICINO PER UN GUASTO A ROMA OSTIENSE
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma