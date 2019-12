Traffico Roma del 06-12-2019 ore 15:30

ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. TRAFFICO QUINDI IN

DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT.

PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE

SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA.

INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE

APPIA. SI PROCEDE IN CODA.

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ROMA SULLA CASSIA VEIENTANA.

CI TROVIAMO PRIMA DEL BIVIO PER FORMELLO. CIRCA 2 KM DI CODA.

PER TRAFFICO CODE E RALLENTAMENTI IN VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA

PRENESTINA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma