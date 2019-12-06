Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:00
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PARTICORALMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. DISAGI NELLE
DUE DIREZIONI NELLE VICINANZE DEL RACCORDO: VERSO ROMA A CAUSA DI UN
INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER TRAFFICO INTENSO.
ALL’EUR DISAGI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA ATLANTICO DIREZIONE
MARCONI, QUI C’ERA UN INCIDENTE ORA SI TRATTA DI TRAFFICO.
TRA VIA TORRE ROSSA E L’AURELIA, TRAFFICO, CODE, IN VIA AURELIA ANTICA.
CODE SULLA VIA TRIONFALE TRA MONTE MARIO E IL SAN FILIPPO NERI.
SULLA CASSIA DISAGI VERSO LA GIUSTINIANA.
INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI, VIA FIORENTINI E VIALE DELLA
SERENISSIMA.
UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI A ROMA SUD SULLA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE. CODE
E INCIDENTE TRA IL RACCORDO E LA BARRIERA. 2 KM DI CODA MA IN DIMINUZIONE,
INCIDENTE DA POCO RISOLTO
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma