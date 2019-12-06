Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:30
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DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO: VERSO ROMA
A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER TRAFFICO INTENSO.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE
ALTEZZA VIA DI MALAFEDE.
SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO MA CI SONO ANCORA AL MOMENTO RIPERCUSSIONI. CODE
DA TORRENOVA.
VICINO VIA DI TOR TRE TESTE UN INCIDENTE IN VIA DI CASA CALDA RALLENTA IL
TRAFFICO
IN ZONA PRATI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA
ADRIANA NEI PRESSI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE.
NON MANCANO POI I DISAGI PER TRAFFICO. MOLTE LE STRADE CON DIFFICOLTà DI
CIRCOLAZIONE. TRA QUESTE LA VIA SALARIA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA
TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma