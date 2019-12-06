Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18:00
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NON SOLO TRAFFICO IN USCITA DA ROMA MA ANCHE INCIDENTI.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE VERSO OSTIA ALTEZZA VIA DI MALAFEDE.
VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA DOPO CASTEL ROMANO. CODE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI TRA IL RACCORDO E
MONTEPORZIO. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE
TOGLIATTI E TOR CERVARA
ALTRI INCIDENTI, IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI: SUL PIAZZALE DUNANT
ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, IN ZONA QUINTILIANI IN VIA
TEDESCHI.
MENTRE È RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE
ROMA
ORE QUESTE POI DI TRAFFICO E DISAGI. TANGENZIALE TRAFFICATA DALLO STADIO
VERSO SAN GIOVANNI CON CODE IN ZONA TOR DI QUINTO E NELLA ZONA DEL
TIBURTINO.
CODE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANTICA. CODE SULLA VIA AURELIA DA VIALE
VATICANO A CORNELIA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma