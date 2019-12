Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18:30

ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI.

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN

INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI TRA IL

RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE.

ORE QUESTE POI DI TRAFFICO E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA

ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ROMA. CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN

GIOVANNI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma