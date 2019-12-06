Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19:00
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ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI.
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN
INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI TRA IL
RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE.
ORE QUESTE POI DI TRAFFICO E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA
ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ROMA. CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN
GIOVANNI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma