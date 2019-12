Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19:30

DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA TRA VIALE XXI APRILE E LA

TANGENZIALE. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VASI.

SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E LA VIA FLAMINIA RALLENTA

IL TRAFFICO.

INCIDENTE IN ZONA GROTTA PERFETTA. DISAGI IN VIA CALDERON DE LA BARCA.

SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO. IN CORSO

UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER RAMI PERICOLANTI.

SULLA TUSCOLANA TRAFFICO, DISAGI, IN USCITA DA ROMA.

LA SITUAZIONE SUL RACCORDO. CODE TRA LA PONTINA E L’APPIA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma