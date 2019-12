Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20:00

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO NOMENTANA A24.

SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO INVECE SUL TRATTO DI RACCORDO

PONTINA APPIA

A SEGUITO DI INCIDENTI DISAGI SULL’APPIA E SULLA VIA TUSCOLANA. SULL’APPIA

INCIDENTE PRIMA DI VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL RACCORDO. ANCHE SULLA

TUSCOLANA INCIDENTE VERSO FUORI ROMA ALL’ALTEZZA DELL’ANAGNINA.

SULLA NOMENTANA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA

VIALE XXI APRILE E LA TANGENZIALE.

ORMAI IN DIMINUZIONE I DISAGI PER TRAFFICO MA CI SONO STRADE IN CUI È

DIFFICILE IL TRANSITO. SULLA TANGENZIALE CODE DA SAN GIOVANNI AL TRATTO

URBANO DELLA A24. SULLA VIA SALARIA CODE TRA VILLA ADA E PRATI FISCALI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma