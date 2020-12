Traffico Roma del 06-12-2020 ore 10:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento diversi gli allagamenti sulla via Aurelia a muoversi con prudenza vicino al Raccordo Anulare abbiamo ristagni d’acqua sul via Newton sull’ostiense nella zona di Malafede e ci sono allagamenti in zona Flaminio in Viale Tiziano sul viale Togliatti invece attenzione a un incidente avvenuto in zona Don Bosco verso la Tuscolana tra Infernetto e Castel Porziano si deve tra viale di castelporziano e via Dobbiaco poco distante da questa zona deviato il percorso della linea 03 linea che si sposta tra via di Macchia Saponara e via di Macchia Palocco In conclusione ricordiamo che per contenere la diffusione del contagio è prorogato nel Lazio lo stop alle grandi strutture di vendita nel weekend e ai mercati nei giorni festivi e quanto previsto dall’ordinanza regionale firmata il 4 dicembre in vigore fino al 8 gennaio un servizio e della polizia locale di Roma Capitale

