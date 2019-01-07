Traffico Roma del 07-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL TRAFFICO INTENSO, DA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA
VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA,
LUNGO VIA APPIA NUOVA, DA CIAMPINO A CAPANNELLE E
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA.
SU GRA, PER ORA, SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA GALLERIA APPIA.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
VIA CASAL DEL MARMO, DA VIA TARSIA A VIA TRIONFALE,
VIA TRIONFALE, DAL GRA A VIA CASAL DEL MARMO,
MEDESIMA SITUAZIONE SU:
VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E POI
DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma