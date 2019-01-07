Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL TRAFFICO INTENSO, DA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST.
SU GRA, PER ORA, SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA GALLERIA APPIA, MENTRE
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
VIA CASAL DEL MARMO, DA VIA TARSIA A VIA TRIONFALE,
VIA TRIONFALE, DAL GRA A VIA CASAL DEL MARMO,
MEDESIMA SITUAZIONE SU:
VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E POI
DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE,
VIA PALOMBARESE, DA VIA MARCO SIMONE A VIA NOMENTANA.
TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA:
VIA APPIA NUOVA, DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE
VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E
VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA PINDARO A VIA DI ACILIA E POI
DAL GRA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma