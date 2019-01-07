Traffico Roma del 07-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SU GRA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO:
IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA, TRA LA ROMA-FIUMICINO E
LA VIA DEL MARE E FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA,
FRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A VIA DI TORRE ROSSA,,
VIA CASAL DEL MARMO, DA VIA TARSIA A VIA TRIONFALE,
VIA TRIONFALE, DAL GRA A VIA CASAL DEL MARMO,
MEDESIMA SITUAZIONE SU:
VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
VIA PALOMBARESE, DA VIA MARCO SIMONE A VIA NOMENTANA.
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA A24 ROMA-TERAMO PER UN INCIDENTE ANCORA
CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI MENTRE SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO,
PER IL TRAFFICO INTENSO, DAL GRA SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE
EST.
RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SU:
VIA APPIA NUOVA, DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE
VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE SEGNALIAMO
UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.
ALTRO INCIDENTE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA ARDEATINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CORNACCHIOLE.
LE CODE IN ENTRATA DAL DIVINO AMORE MENTRE QUELLE IN USCITA DA VIA ANDREA
MILLEVOI
INFINE CODE SULLA TANGENZIALE EST:
VERSO IL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA E IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma