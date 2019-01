Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG

SU GRA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO:

TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI,

IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24,

MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA

TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA.

IN DIREZIONE CENTRO RALLENTATE ANCORA:

VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,

VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE,

VIA NOMENTANA, DA VIA ETTERE ROMAGNOLI A VIA VAL TROMPIA.

SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO:

DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’E

DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL GRA IN USCITA.

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN DIREZIONE CENTRO LUNGO VIA

ARDEATINA DAL DIVINO AMORE E SU VIA DI FIORANELLO.

ALTRE CODE VERSO IL CENTRO SULLA ROMA-FIUMICINO,

DA VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

SU VIA DEL FORO ITALICO INVECE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI

ALL’ALTEZZA DELLA VIA SALARIA.

INFINE CHIUSA AL TRAFFICO, A CAUSA DEL GHIACCIO, VIA EDMONDO DE AMICIS IN

DIREZIONE DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO.

