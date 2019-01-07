Traffico Roma del 07-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
POCO TRAFFICO AL MOMENTO E QUINDI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E
AUTOSTRADE ROMANE.
SU VIA NOMENTANA PERO’ SI RALLENTA VERSO IL CENTRO DA PONTE TAZIO ALLO
SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST.
A CAUSA DEL GHIACCIO CHIUSE ANCORA AL TRAFFICO:
VIA EDMONDO DE AMICIS:IN DIREZIONE DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO,
VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, COSIDETTA PANORAMICA,
VERSO PIAZZALE CLODIO E
VIA PIEVE DI CADORE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
DALLE 8.45 CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA VELLETRI E LANUVIO (LINEA
FL4, ROMA – VELLETRI) PER UN PROBLEMA TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI
REGIONALE FERMO A SAN GENNARO.
IN CORSO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CONVOGLIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma