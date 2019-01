Traffico Roma del 07-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

POCO TRAFFICO AL MOMENTO E QUINDI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E

AUTOSTRADE ROMANE.

SU VIA NOMENTANA PERO’ SI RALLENTA VERSO IL CENTRO DA PONTE TAZIO ALLO

SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST.

A CAUSA DEL GHIACCIO CHIUSE ANCORA AL TRAFFICO:

VIA EDMONDO DE AMICIS:IN DIREZIONE DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO,

VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, COSIDETTA PANORAMICA,

VERSO PIAZZALE CLODIO E

VIA PIEVE DI CADORE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

DALLE 8.45 CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA VELLETRI E LANUVIO (LINEA

FL4, ROMA – VELLETRI) PER UN PROBLEMA TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI

REGIONALE FERMO A SAN GENNARO.

IN CORSO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CONVOGLIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma