Traffico Roma del 07-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.

POCO TRAFFICO ANCHE PER LE VIE DELLA CAPITALE.

AL TRIONFALE SONO DI NUOIVO PERCORRIBILI:

VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DEI CAVALIERI

DI VITTORIO VENETO, LA COSIDETTA PANORAMICA,

IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO: IN PRECEDENZA CHIUSE AL TRAFFICO A CAUSA DEL

GHIACCIO.

RIMANE INVECE NON TRANSITABILE PÈER QUESTO MOTIVO L’INTERO TRATTO DI VIA

EDMONDO DE AMICIS IN DIREZIONE DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO.

ALL’AVENTINO PER LAVORI STRADALI È CHIUSA VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA

SANTA PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’

CONSENTITO SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.

ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.

AD OSTIA PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA

STAZIONE DI OSTIA ANTICA TRA VIALE DEI ROMAGNOLI E LA VIA DEL MARE.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

ULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI LA CAUSA UN

INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI POMEZIA-SANTA PALOMBA. SI

REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma