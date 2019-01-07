Traffico Roma del 07-01-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.
POCO TRAFFICO ANCHE PER LE VIE DELLA CAPITALE.
AL TRIONFALE SONO DI NUOIVO PERCORRIBILI:
VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DEI CAVALIERI
DI VITTORIO VENETO, LA COSIDETTA PANORAMICA,
IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO: IN PRECEDENZA CHIUSE AL TRAFFICO A CAUSA DEL
GHIACCIO.
RIMANE INVECE NON TRANSITABILE PÈER QUESTO MOTIVO L’INTERO TRATTO DI VIA
EDMONDO DE AMICIS IN DIREZIONE DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO.
ALL’AVENTINO PER LAVORI STRADALI È CHIUSA VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA
SANTA PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’
CONSENTITO SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.
ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.
AD OSTIA PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA
STAZIONE DI OSTIA ANTICA TRA VIALE DEI ROMAGNOLI E LA VIA DEL MARE.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
ULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI LA CAUSA UN
INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI POMEZIA-SANTA PALOMBA. SI
REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma