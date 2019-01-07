Traffico Roma del 07-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.
IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIODORO
ALL’ALTEZZA DI VIA ORAZIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA
CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA VERSO IL ENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI NUOVO RIAPERTE AL TRAFFICO:
VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, LA COSIDETTA PANORAMICA,
IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO E VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO VIALE DELLO
STADIO OLIMPICO : IN PRECEDENZA NON ERANO TRANSITABILI A CAUSA DEL
GHIACCIO.
A SAN LORENZO DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI IN VIA DEI MARRUCINI TRA VIA
TIBURTINA E VIA DEI VESTINI; DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO ANCHE
NELLE VIE LIMITROFE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
ALL’AVENTINO CHIUSA PER LAVORI VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA SANTA
PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’ CONSENTITO
SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.
ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma