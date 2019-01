Traffico Roma del 07-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.

IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIODORO

ALL’ALTEZZA DI VIA ORAZIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE.

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA

CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA VERSO IL ENTRO.

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO

PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

DI NUOVO RIAPERTE AL TRAFFICO:

VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, LA COSIDETTA PANORAMICA,

IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO E VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO VIALE DELLO

STADIO OLIMPICO : IN PRECEDENZA NON ERANO TRANSITABILI A CAUSA DEL

GHIACCIO.

A SAN LORENZO DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI IN VIA DEI MARRUCINI TRA VIA

TIBURTINA E VIA DEI VESTINI; DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO ANCHE

NELLE VIE LIMITROFE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

ALL’AVENTINO CHIUSA PER LAVORI VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA SANTA

PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’ CONSENTITO

SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.

ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.

