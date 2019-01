Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. DEL LATTE ALLA BUFALOTTA;

SEMPRE IN ESTRENA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO

DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA

ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA VERSO IL CENTRO.

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO

PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO

COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.

ALL’AVENTINO CHIUSA PER LAVORI VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA SANTA

PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’ CONSENTITO

SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.

ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma