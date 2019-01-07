Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. DEL LATTE ALLA BUFALOTTA;
SEMPRE IN ESTRENA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.
ALL’AVENTINO CHIUSA PER LAVORI VIA DELLE TERME DECIANE DA PIAZZA SANTA
PRISCA A PIAZZA UGO LA MALFA NELLE DUE DIREZIONI: IL TRANSITO E’ CONSENTITO
SOLO AI VEICOLI DIRETTI NELLE AREE INTERNE.
ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE:
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL VENERDÌ 11 GENNAIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma