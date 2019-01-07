Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA ALLA BUFALOTTA;
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO DALLA
FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA C. DEL LATTE AL BIVIOP PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E DAL BIVIO PER NAPOLI A CIAMPINO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE EUGENIO MORELLI
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL
BIVIO PER VIA DI PRATICA VERSO LATINA E DA CASTEL ROMANO AL BIVIO PER VIA
DI PRATICA VERSO IN DIREZIONE CAPITALE.
PER TRAFFICO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma