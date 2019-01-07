Traffico Roma del 07-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA;
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALL’ARDEATINA AL BIVIO PER
NAPOLI.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO
DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD A CIAMPINO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE EUGENIO MORELLI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO ED IN DIREZIONE OPPOSTA
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL
BIVIO PER VIA DI PRATICA VERSO LATINA E DA CASTEL ROMANO AL BIVIO PER VIA
DI PRATICA IN DIREZIONE CAPITALE.
PER TRAFFICO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma