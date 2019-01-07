Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO
DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD A TUSCOLANA.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ; SULLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA
DEL TRULLO IN DIREZIONE GRA.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL
BIVIO PER VIA DI PRATICA VERSO LATINA.
IN DIREZIONE ROMA PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA MONTE D’ORO E PRATICA DI
MARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma