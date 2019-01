Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA;

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO

DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD A TUSCOLANA.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ; SULLA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI E CODE DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA

DEL TRULLO IN DIREZIONE GRA.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL

BIVIO PER VIA DI PRATICA VERSO LATINA.

IN DIREZIONE ROMA PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA MONTE D’ORO E PRATICA DI

MARE.

