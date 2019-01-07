Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO ALLO SVINCOLO DELLA
VIA OSTIENSE.
IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA PER IL
TRAFFICO INTENSO.
DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN
PROSSIMITÀ DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI. CODE DA VIA DELLA FARNESINA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE ANCHE VERSO LO STADIO A PARTIRE DA VIA DELLA
VALLI.
DISAGI ANCHE IN CITTÀ PER ALCUNI INCIDENTI: RALLETAMENTI DUNQUE SU VIALE
DEI COLLI PORTUENSI VICINO PIAZZALE EUGENIO MORELLI DOVE SONO COINVOLTI PIÙ
VEICOLI, SU VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI DURANTINI, IN ZONA
SERPENTARA SU VIA VIRGINIO TALLIA ALTEZZA VIA NAZZARENO DE ANGELIS E NEL
QUARTIERE PRATI FISCALI SU VIA CAVRIGLIA VICINO VIA GIUSEPPE VALMARANA.
PROBLEMATICA LA SITUAZIONE SULLA SS148 VIA PONTINA DOVE IL TRAFFICO È
RALLENTATO DA POMEZIA FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE VICINO LO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma