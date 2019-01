Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO ALLO SVINCOLO DELLA

VIA OSTIENSE.

IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA PER IL

TRAFFICO INTENSO.

DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN

PROSSIMITÀ DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI. CODE DA VIA DELLA FARNESINA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE ANCHE VERSO LO STADIO A PARTIRE DA VIA DELLA

VALLI.

DISAGI ANCHE IN CITTÀ PER ALCUNI INCIDENTI: RALLETAMENTI DUNQUE SU VIALE

DEI COLLI PORTUENSI VICINO PIAZZALE EUGENIO MORELLI DOVE SONO COINVOLTI PIÙ

VEICOLI, SU VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI DURANTINI, IN ZONA

SERPENTARA SU VIA VIRGINIO TALLIA ALTEZZA VIA NAZZARENO DE ANGELIS E NEL

QUARTIERE PRATI FISCALI SU VIA CAVRIGLIA VICINO VIA GIUSEPPE VALMARANA.

PROBLEMATICA LA SITUAZIONE SULLA SS148 VIA PONTINA DOVE IL TRAFFICO È

RALLENTATO DA POMEZIA FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCHE A CAUSA DI UN

INCIDENTE VICINO LO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma