Traffico Roma del 07-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU TRATTO URBANO DELLA A124

ROMA L’AQUILA.

A NORD DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA

VIRGILIO TALLI ALL’ALTEZZA DI VIA NAZZARENO DE ANGELIS

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI:

NELLE VICINANZE DI VIA DEI PRATI FISCALI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI

VIA GIUSEPPE VALMARANA

E SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALL’ALTEZZA DI EUGENIO MORELLI IN DIREZIONE

CENTRO SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON PIÙ VEICOLI COINVOLTI

PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A

VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA, DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma